По улицам Могилева везут самолет

Могилевская таможня сделала необычный, но весьма нужный и ценный подарок высшему колледжу МВД. Пассажирский Як-40 транспортировали через весь город с помощью специальной техники и в сопровождении патрульных машин ГАИ.

Свидетелями этого уникального зрелища стали сотни горожан. «Приземлился» лайнер на территории колледжа. Отныне вместо миссии воздушной самолет будет выполнять учебную. Салон переоборудуют в специальный класс со всем необходимым для теоретических занятий. Но основная миссия — все же тренировочная. Мини-лайнер будут использовать для отработки различных сложных навыков по проведению спецопераций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Колесников, начальник Могилевского высшего колледжа МВД Могилева Республики Беларусь:

Будет создан полигон, в который будет входить и самолет, и железнодорожный вагон, в них можно будет проводить занятия.