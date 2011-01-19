По улицам Могилева везут самолет

Свидетелями этого уникального зрелища стали сотни горожан. «Приземлился» лайнер на территории колледжа. Отныне вместо миссии воздушной самолет будет выполнять учебную. Салон переоборудуют в специальный класс со всем необходимым для теоретических занятий. Но основная миссия — все же тренировочная. Мини-лайнер будут использовать для отработки различных сложных навыков по проведению спецопераций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Геннадий Колесников, начальник Могилевского высшего колледжа МВД Могилева Республики Беларусь:
Будет создан полигон, в который будет входить и самолет, и железнодорожный вагон, в них можно будет проводить занятия.