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По улицам Могилева везут самолет

19 января 2011 13:30
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Могилевская таможня сделала необычный, но весьма нужный и ценный подарок высшему колледжу МВД. Пассажирский Як-40 транспортировали через весь город с помощью специальной техники и в сопровождении патрульных машин ГАИ.

Свидетелями этого уникального зрелища стали сотни горожан. «Приземлился» лайнер на территории колледжа. Отныне вместо миссии воздушной самолет будет выполнять учебную. Салон переоборудуют в специальный класс со всем необходимым для теоретических занятий. Но основная миссия — все же тренировочная. Мини-лайнер будут использовать для отработки различных сложных навыков по проведению спецопераций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Колесников, начальник Могилевского высшего колледжа МВД Могилева Республики Беларусь:
Будет создан полигон, в который будет входить и самолет, и железнодорожный вагон, в них можно будет проводить занятия.

Фото. Самолет

Фото. Самолет

Фото. Самолет

Фото. Самолет

Фото. Самолет

# общество # Фотофакт

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