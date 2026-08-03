По указанию главы МВД личный состав ГАИ переведен на усиленный вариант несения службы

По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова, в связи со сложной дорожной обстановкой, личный состав ГАИ переведен на усиленный вариант несения службы. Причина – всплеск аварийности в Брестской области: только за два дня здесь произошло шесть ДТП, в которых погибли пять человек и еще пятеро получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стали известны подробности трагедии в областном центре. На оживленной улице города водители мотоцикла и автомобиля устроили опасный скоростной заезд. Итог этой лихости – трое погибших: мотоциклист, его пассажирка, а также водитель мопеда, ехавший в попутном направлении и попавший под удар. Еще одна трагедия произошла накануне утром в городе Береза: мотоциклист не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Он погиб на месте, его супруга в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:

По указанию министра внутренних дел личный состав Госавтоинспекции поднят для стабилизации ситуации в Брестской области. Туда направлены силы и средства, включая мотопатрули Госавтоинспекции из других регионов страны. Также сформированы дополнительные наряды спецподразделения ДПС «Стрела» МВД.

Под контролем сотрудников ГАИ – грубые нарушения правил дорожного движения, в первую очередь со стороны мотоциклистов: несоблюдение скоростных ограничений, совершение хулиганских действий в отношении других участников дорожного движения. Мотопатрули несут службу в формате гласного и смешанного контроля. Особое внимание будет уделено вечернему и ночному времени суток.

В ГАИ предупреждают: за любые неправомерные действия водителей мотоциклов будет применяться принципиальная и жесткая ответственность – вплоть до изъятия транспортных средств.