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По традиции к новому учебному году в Беларуси сдают и новые школы

01 сентября 2008 14:04
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На этот раз их четыре. Три — в Гомельской области. Одна из новостроек - в столичном микрорайоне Лошица. Сегодня здесь торжественно открыли среднюю общеобразовательную школу №24. В церемонии принял участие глава государства.

Затратные эксперименты закончились. 11-летняя система школьного образования даст широкие возможности для развития способностей  и талантов учеников. Об этом заявил  Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что возврат к 11-летке создаст равные условия  всем школьникам при  поступлении в вузы. Уже завершается модернизация вступительных тестов, осталось подтянуть до высокого уровня  качество учебников.

Выступая на торжественной линейке, Александр Лукашенко  объявил о значительном увеличении расходов - более чем на треть - на образование в 2009 году.  Эти меры уже предусмотрены проектом бюджета. Средства будут направлены по целевому назначению. В частности, на модернизацию школ, издание учебников и зарплату учителей.  Важнейшим направлением, подчеркнул Президент, станет именно усиление социальной поддержки учительства.

Президент  осмотрел  новую школу и остался доволен увиденным. Глава государства отметил её соответствие самым высоким стандартам столичного образования. Здесь созданы условия для занятий спортом, музыкой, танцами, рисованием, театральным искусством в кружках и секциях. На спортивной базе, заметил глава государства,  теперь можно растить и чемпионов. Школа рассчитана на 1 тысячу 20 учащихся, сегодня за её парты сели 830 учеников. 

# общество

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