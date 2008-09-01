По традиции к новому учебному году в Беларуси сдают и новые школы

На этот раз их четыре. Три — в Гомельской области. Одна из новостроек - в столичном микрорайоне Лошица. Сегодня здесь торжественно открыли среднюю общеобразовательную школу №24. В церемонии принял участие глава государства.

Затратные эксперименты закончились. 11-летняя система школьного образования даст широкие возможности для развития способностей и талантов учеников. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что возврат к 11-летке создаст равные условия всем школьникам при поступлении в вузы. Уже завершается модернизация вступительных тестов, осталось подтянуть до высокого уровня качество учебников.

Выступая на торжественной линейке, Александр Лукашенко объявил о значительном увеличении расходов - более чем на треть - на образование в 2009 году. Эти меры уже предусмотрены проектом бюджета. Средства будут направлены по целевому назначению. В частности, на модернизацию школ, издание учебников и зарплату учителей. Важнейшим направлением, подчеркнул Президент, станет именно усиление социальной поддержки учительства.

Президент осмотрел новую школу и остался доволен увиденным. Глава государства отметил её соответствие самым высоким стандартам столичного образования. Здесь созданы условия для занятий спортом, музыкой, танцами, рисованием, театральным искусством в кружках и секциях. На спортивной базе, заметил глава государства, теперь можно растить и чемпионов. Школа рассчитана на 1 тысячу 20 учащихся, сегодня за её парты сели 830 учеников.

