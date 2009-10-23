По Тарантино поставили спектакль

Калининградский экспериментальный театр в этом году откроет сезон постановкой «Бешеные псы» по сценарию к фильму Тарантино.

Речь идет о спектакле именно по сценарию, а не по фильму. «Когда я прочитала сценарий Тарантино, он оказался интересней, нежели его воплощение в кино. Сценарий намного глубже», — приводит OpenSpace.ru слова режиссера проекта Анны Трифоновой.

«Лично мне фильм «Бешеные псы» не понравился. Это первая работа Тарантино, и она не такая интересная, как его последующие фильмы», — заявил директор театра Михаил Ляхов, который сыграл в постановке Трифоновой.

«Готовясь к спектаклю, мы даже не просматривали «Бешеных псов», а только читали сценарий Тарантино, изучали диалоги героев, что-то додумывали. На фильм мы совсем не ориентировались», — добавил Ляхов.

«Режиссер Анна Трифонова — опытный мастер. До «Бешеных псов» она ставила «Вишневый сад» Чехова и другие классические произведения. Только исполняла их в современной манере», — сообщил Альберт Арнтгольц, один из актеров, занятых в постановке.

Бешеные псы» (Reservoir Dogs) — режиссерский дебют Тарантино. Фильм вышел в 1992 году и сейчас считается культовой классикой. Премьера сценической версии «Бешеных псов» в Калининградском экспериментальном театре состоится 25 октября.