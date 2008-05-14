По так называемому "спиртовому делу" вынесен приговор 40 подсудимым

Среди обвиняемых - бывшие сотрудники правоохранительных органов, военные и руководители коммерческих структур. За пять лет доход от их преступной деятельности составил более 19 миллиардов рублей.

Автостоянка у КПП "Дисциплинарного батальона" до отказа забита иномарками с различных регионов страны. Журналистов на территорию не пускают, а вот обвиняемые послушно с дорожной сумкой на перевес шествуют в войсковую часть. Это те, кто находился под подпиской, и сегодня будет решаться их судьба. Настроение - не из лучших.

Сегодня белорусский военный суд выносит приговор по одному из самых крупных дел по количеству обвиняемых. 46 человек – среди них бывшие сотрудники правоохранительных органов, военные и представители коммерческих фирм.

С 2000 года по 2004 на территории Беларуси действовало объединение из 12 самостоятельных преступных групп. На "грязные деньги" технический спирт совершенно легально закупался на Бобруйском гидролизном заводе. Чтобы убить неприятный запах использовалась отдушка. И уже под видом пищевого, продукт шел на реализацию населению. Оперативники вышли на 20 легальных и подставных фирм. Где по их версии разрабатывались схемы обезналичивания денег с участием финансовых компаний России и Беларуси.

За пять лет деятельности было реализовано более 6 миллионов литров спирта на сумму свыше 19 миллиардов. Во главе паутины стоял предприниматель из Могилева Игорь Сулимов. В организации была своя служба безопасности в которую входили представители правоохранительных органов и бывшие сотрудники транспортной прокуратуры.

Благодаря "оборотням в погонах" их опыту и связям, долго не удавалось раскрыть преступников. Лишь в конце 2003 года сотрудники комитета госбезопасности по Могилевской области нашли ниточку и распутали криминальный клубок. В 2006 году состоялось оглашение приговора. Однако принятая мера пресечения не удовлетворила обвинителей. Сегодня - новый приговор и более жесткое наказание. Организатору – 9,5 лет лишения свободы, подельники получили от 3-х и выше. Некоторые пришли на заседание с гардеробом, но поспешили. На свободу они выходят с тяжелой ношей и уже фактически погашенной судимостью.