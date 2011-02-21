По сравнению с 2003 годом количество пожаров в Беларуси сократилось на 3,5 тысячи

Зима – самый пожароопасный период. И особенно в частном секторе с печным отоплением. В такие морозы владельцы подворий не редко игнорируют элементарную технику безопасности. Именно такие дома сейчас под особым контролем белорусских спасателей. В первую очередь внимание так называемым группам риска – одиноким, инвалидам и неблагополучным семьям.

В таких домах спасатели бывают по три-четыре раза в год. С визитом профилактики. Чтобы потом не ехать в составе пожарной команды.

Неблагополучные, одинокие, инвалиды – это все жители потенциально горящих точек на участке. Поэтому их в первую очередь оборудуют автономными извещателями за счет бюджета, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В бонус к лекции о пожарной безопасности.

Александр Шейко, заместитель начальника Логойского отдела по чрезвычайным ситуациям:

В течение последних четырех лет мы практически закрыли всю категорию данных домовладений по установке автономных пожарных извещателей. Установили более пяти тысяч штук.

Для остальных владельцев частных домов визит такой команды МЧС стал уже делом привычным. Планово спасатели заходят два раза в год. Для ревизии газового оборудования, проводки, котлов. Приезжают «налегке»: в этом поселке пожарных машин еще не видели.

За годы такой профилактики спасатели не профессию, но терминологию печника освоили. А еще народные методы экономии электричества, которые зачастую и становятся причиной пожаров.

Алексей Воронкович, пожарный пожарного аварийно-спасательного поста:

Бывают дымоходы неисправные, разделка-отступка. Проводка старая, или в счетчиках стоят пробки, жучки. Тоже такое бывает.

Если говорить о количестве пожаров, то деревни в таком рейтинге будут в лидерах. А в лидерах ущерба — производственные ЧП. О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины уже семь лет говорят и на предприятиях.

Первая Директива Президента объединила целый комплекс решений, которые обеспечивают нашу безопасность. Документ предполагает не только разговоры, он выдвигает требования, с которыми пришлось считаться. Как показывают цифры, не зря.

В 2003 году в стране было зафиксировано больше 12 тысяч пожаров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Бытовых, природных и производственных и. В прошлом году – около 8,5 тысяч. Цифра снижается постоянно. Как и ущерб экологии и экономике.