По-спортивному задорно и весело предлагает встретить первые часы 8 марта горнолыжный центр «Силичи»

«Ночные катания» здесь начнутся завтра в 11 вечера и продлятся до трёх часов ночи. Такая необычная оздоровительная акция в этом году проходит впервые и посвящена началу весны. Проехаться с ветерком можно будет по всем крутым спускам. Организаторы уверяют, при ночном освещении снег на горнолыжных склонах сверкает особенно празднично и романтично. Пригласить свою даму можно будет и в кафе, которое ночью тоже будет работать.