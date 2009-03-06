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По-спортивному задорно и весело предлагает встретить первые часы 8 марта горнолыжный центр «Силичи»

06 марта 2009 15:11
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«Ночные катания» здесь начнутся завтра в 11 вечера и продлятся до трёх часов ночи. Такая необычная оздоровительная акция в этом году проходит впервые и посвящена началу весны. Проехаться с ветерком можно будет по всем крутым спускам. Организаторы уверяют, при ночном освещении снег на горнолыжных склонах сверкает особенно празднично и романтично. Пригласить свою даму можно будет и в кафе, которое ночью тоже будет работать.
# общество

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