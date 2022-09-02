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По случаю Дня города в Минске пройдёт более 150 мероприятий

02 сентября 2022 06:58
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Новости Беларуси. Минск в преддверии Дня города. Впрочем, первое событие, приуроченное к празднику, уже состоялось. 1 сентября в школах прошли гостевые уроки «Я – минчанин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По случаю Дня города в Минске пройдёт более 150 мероприятий-1

Столица Беларуси отметит 955-летие. Запланировано более 150 мероприятий. Уже 3 сентября на площади Свободы в рамках проекта «Минск музыкальный» выступят легендарные «Песняры». День открытых дверей пройдет в Белорусском государственном цирке. В парках пройдут семейные мероприятия. С 5 по 11 сентября многие музеи предложат горожанам и гостям столицы посмотреть экспозиции бесплатно. Появится новый веломаршрут под названием «Дорогой памяти».  

По случаю Дня города в Минске пройдёт более 150 мероприятий-4

С 8 по 10 сентября на Октябрьской площади откроется экспозиция достижений промышленной отрасли Минска. 10 сентября главные торжества по случаю юбилея развернутся в центре Минска. В 23:00 состоится праздничный фейерверк возле Дворца спорта. Но на этом празднование юбилея столицы не закончится. По традиции, 11 сентября пройдет Минский полумарафон – самое массовое спортивное мероприятие года.  

# День города в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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