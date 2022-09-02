По случаю Дня города в Минске пройдёт более 150 мероприятий

Новости Беларуси. Минск в преддверии Дня города. Впрочем, первое событие, приуроченное к празднику, уже состоялось. 1 сентября в школах прошли гостевые уроки «Я – минчанин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столица Беларуси отметит 955-летие. Запланировано более 150 мероприятий. Уже 3 сентября на площади Свободы в рамках проекта «Минск музыкальный» выступят легендарные «Песняры». День открытых дверей пройдет в Белорусском государственном цирке. В парках пройдут семейные мероприятия. С 5 по 11 сентября многие музеи предложат горожанам и гостям столицы посмотреть экспозиции бесплатно. Появится новый веломаршрут под названием «Дорогой памяти».