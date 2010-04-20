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По прогнозам ученых, в ближайшие дни концентрация вулканической пыли в воздухе над Беларусью увеличится

20 апреля 2010 06:14
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Медики рекомендуют сегодня ограничить пребывание на открытом воздухе во время дождя и не использовать дождевую воду в хозяйственных целях.

При этом специалисты отмечают, что концентрация соединений серы в осадках, если они выпадут, будет несущественной и влияние на окружающую среду – минимально. Дальнейшее развитие ситуации зависит от активности вулкана и направления ветра.

Белорусские авиационные службы контролируют ситуацию, поддерживают связь с коллегами из России, Украины и других европейских стран. Накануне министры транспорта ЕС приняли решение о начале возобновления полетов над Европой с 8 утра сегодняшнего дня.

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