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По прогнозам минских властей, к 2014 году в городе не останется ни одного долгостроя

02 марта 2012 06:09
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Новости Беларуси, Минск. Столичные власти избавят город от затянутых проектов. Бороться с незавершенным строительством будут экономическими санкциями: процессы ускорят штрафы и налоги. Тем же, кто не справляется придется продать объекты.

По прогнозам, к 2014 году ни одного долгостроя в Минске не останется. В этом году на особом счету учреждения образования и медицины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Доменикан, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Есть в том числе и перечень объектов, который в настоящий момент выполнены на 100%, но заказчику необходимо провести работы по оформлению ввода объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
По сносу по Минску порядка 20 объектов. Большинство объектов уже в завершении строительства.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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