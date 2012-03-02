По прогнозам минских властей, к 2014 году в городе не останется ни одного долгостроя

Новости Беларуси, Минск. Столичные власти избавят город от затянутых проектов. Бороться с незавершенным строительством будут экономическими санкциями: процессы ускорят штрафы и налоги. Тем же, кто не справляется придется продать объекты.

По прогнозам, к 2014 году ни одного долгостроя в Минске не останется. В этом году на особом счету учреждения образования и медицины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Доменикан, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Есть в том числе и перечень объектов, который в настоящий момент выполнены на 100%, но заказчику необходимо провести работы по оформлению ввода объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

По сносу по Минску порядка 20 объектов. Большинство объектов уже в завершении строительства.