По «Призраку в доспехах» снимут фильм

Киберпанковская франшиза «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell), классика манги и аниме, будет экранизирована силами Голливуда.

Как сообщает OpenSpace.ru, студия Стивена Спилберга DreamWorks подтвердила свое участие в этом проекте.

Пока неясно, будет ли Спилберг режиссером проекта. Однако известно, что сценарий для «Призрака» напишет Лета Калогридис, которая была сценаристом «Острова проклятых», последнего на данный момент фильма Спилберга. «Остров» выйдет в прокат в феврале 2010.

DreamWorks собирается превратить «Призрака в доспехах» в полнометражный 3D-фильм. Компания приобрела права на проект еще год назад, однако ее не устроил первый вариант сценария, написанный Джейми Моссом. Дата начала съемок и имена кандидатов на главные роли пока не уточняются.

Манга «Призрак в доспехах» была создана Масамуне Сиро в 1989 году. Позднее Сиро выпустил к ней два сиквела. Кроме того, по «Призраку в доспехах» было сделано два аниме-сериала и три полнометражных мультфильма.

«Призрак в доспехах» представляет собой футуристический полицейский триллер. Франшиза получила культовый статус, став, в частности, одним из главных источников вдохновения для трилогии «Матрица» братьев Вачовски.