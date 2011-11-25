По поручению Президента в Беларуси со следующей недели начнется республиканский мониторинг работы госорганов с обращениями граждан

Новости Беларуси. Его проводит Администрация Президента Беларуси совместно с Комитетом госконтроля, Генпрокуратурой и Госсекретариатом Совбеза.

С понедельника по пятницу во всех регионах республики будут работать семь межведомственных рабочих групп. В Минске под руководством главы Администрации Президента Владимира Макея, в Минской области – госсекретаря Совбеза Леонида Мальцева, в Гомельской области под руководством председателя Комитета госконтроля Александра Якобсона.

Генпрокурор Александр Конюк возглавит рабочую группу в Гродненской области, замглавы Администрации Президента Валерий Мицкевич – в Брестской, зампредседатель КГК Александр Агеев – в Могилевской. В Витебской области возглавит группу заместитель генпрокурора Николай Куклис.

На местах представители межведомственных групп встретятся с трудовыми коллективами и проверят, как выполняются на местах поручения главы государства, данные 9 ноября 2010 года на совещании о повышении эффективности работы с обращениями граждан.

В эти же дни помощники Президента Беларуси – главные инспекторы по областям и Минску в своих регионах напрямую встретятся с гражданами двух-трех районов каждый и по возможности окажут помощь в решении проблем.

Все поступившие в ходе мониторинга устные и письменные обращения будут взяты на контроль. В случае выявления фактов нарушения законодательства по работе с обращениями граждан к виновным будут приняты самые жесткие меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.