По погоде 17 августа можно предсказать, каким будет ноябрь. Об этих необычных приметах вы могли не знать
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 16 августа сильный ветер – зима будет снежной и суровой; если ветер теплый – зимой будет много снега, но сильные морозы не ударят, рассказали в программе «Плюс-минус».
Впереди осенняя погода? Прогноз синоптиков по городам Беларуси на третью неделю августа
Какая погода будет 17 августа, такая и в последний месяц осени будет. День теплый и ясный – весь ноябрь будет теплым, если пасмурно и идет дождь – будет туманным и серым.
18 августа. Если эхо разносилось далеко – это к солнечным дням, если же быстро затухало – к скорому дождю.
19 августа. Дождливый день сулит мокрую осень. Если тепло и ясно, то зима будет морозной и снежной. А если к этому времени аисты уже улетели зимовать, то зима будет ранней и холодной.
Если восход 20 августа обрел красноватый оттенок – будет идти дождь. Маленькая облачность – день выдастся жарким. Утренняя радуга сулит осадки, если же радуга раскинулась к вечеру – ждите хорошей погоды.