По погоде 17 августа можно предсказать, каким будет ноябрь. Об этих необычных приметах вы могли не знать

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 16 августа сильный ветер – зима будет снежной и суровой; если ветер теплый – зимой будет много снега, но сильные морозы не ударят, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Какая погода будет 17 августа, такая и в последний месяц осени будет. День теплый и ясный – весь ноябрь будет теплым, если пасмурно и идет дождь – будет туманным и серым.

18 августа. Если эхо разносилось далеко – это к солнечным дням, если же быстро затухало – к скорому дождю.