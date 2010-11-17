По новогоднему графику торговые точки Минска начнут работать с 15 декабря

Нестандартная рекламная кампания до неузнаваемости изменит витрины столичных магазинов к 1 декабря.

За победу в праздничном смотре-конкурсе уже начинают бороться крупные торговые центры, универмаги и объекты общепита.

К слову, со следующей недели новогодние ярмарки будут радовать минчан богатым выбором подарков и скидками. А с 15 декабря все торговые точки начнут работать по новому графику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Выбрать традиционный символ Нового года — свою зелёную красавицу — можно будет на сотне ёлочных базаров.

Владимир Колтович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Ёлочные базары будут организованы более чем на 100 площадках в Минске. С 20 ноября начинает цикл ярмарок. Уверен, что покупатели получат всё, чего они ожидают от Нового года.