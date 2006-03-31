По <Дорогам Победы>

Рано утром 31 марта туристический поезд <Воронежец> доставил около 500 учеников 4-х - 11-х классов из Воронежской области России в белорусскую столицу.Визит организован Центром по санаторно-курортной работе Управления делами Президента Республики Беларусь в рамках акции <Дорогами Победы>. В основном, это сироты и дети из малообеспеченных семей. У себя на родине они победили в конкурсе творческих работ на знание истории Великой Отечественной. Эта тематика во многом и определила их маршрут по Беларуси. А подробности о памятных местах детям рассказывали ветераны, которые также приехали с ними на турпоезде. Минское время у юных воронежцев было расписано буквально по минутам. На автобусах дети отправлялись на экскурсию по белорусской столице. Затем им предстояли поездки в Хатынь и на Курган Славы. Большинство из гостей никогда не были в нашей республике. А белорусское радушие отметили все - и дети, и сопровождавшие их взрослые.