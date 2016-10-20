По квартирам гуляет ветер, феном воду размораживают: как 200 детей живут в доме под Минском

Человеческие отношения подобны воздуху: чтобы испортить, достаточно хоть раз не сдержаться. Герои этого сюжета не сдержаны в своих оценках. Но воздух испортили не они, а им. Регина Бондаренко:

Дверь в туалете закрыть невозможно – захлопываем, потому что так дует. Очень холодно. Вовсе не полтергейст и не сказочный Морозко завёлся в почти новой квартире столичного пригорода. Мать двоих детей и хозяйка дома, Регина Добовец, с ужасом ждёт зимы. А разобранная в туалете стена лишний раз напоминает о событиях прошлого года.



Регина Бондаренко:

Стена разобрана почти год, то есть, с этой зимы. Замёрзла вода: и холодная, и горячая.

Пришлось разбирать, феном размораживали. Не собираем, потому что боимся, что опять будет то же самое. Сосед сверху, Николай, прекрасно понимает Регину: у него в квартире тоже гуляет ветер, а вода из крана иногда покрывается ледяной коркой. Николай Литвинчук:

Я живу двумя этажами выше и наш стояк промёрз полностью – от третьего до пятого этажа. Воду брали на кухне, растапливали и носили в ванную – вот так вот. Когда на улице потеплее, тогда немножко лучше – нормально работает вытяжка и всё остальное. Только начинает холодать на улице, становится холодно в ванной, в туалете, в квартире. В соседнем подъезде те же проблемы. Глава семейства, Андрей Волосач, демонстрирует хорошо известный бытовой опыт: известно, что если поднести салфетку к вентиляционной решётке, воздух должен втянуть тонкую бумагу и не дать ей упасть. Но в этом доме всё с ног на голову: вытяжка решительно выталкивает салфетку, а у зажжённой рядом спички и вовсе нет шансов.





Андрей Волосач:

О, видите, куда дует! Видите, тягу проверяю. Подносишь и всё потухло. То есть, сюда дует, а должно отсюда. Соответственно, вентиляция дует не из квартиры, а в квартиру. Могу даже продемонстрировать листочком. Видите: его отталкивает воздухом, а должно притягивать.

Так это лист А4, что говорить про простой воздух! Вот в таких условиях мы и живём в нашей квартире уже третий год Дом 4а по улице Минская, что в посёлке Лесковка, расположен всего в нескольких километрах от столичной кольцевой дороги. Менее трёх лет назад многоквартирное здание отдали в пользование нуждающимся в улучшении жилищных условий. Сегодня здесь обитает 25 многодетных семей. Но улучшились ли жилищные условия этих людей с переездом на новое место? Наслаждаться жизнью в пригороде молодым семьям мешает плохая, а точнее – ветреная погода в доме. По словам жильцов, фирма-подрядчик допустила серьёзную ошибку при строительстве здания, и теперь система вентиляции работает неправильно.



Мария Лемеш, председатель правления ПЖСК «Дружный 2007»:

Нам ничего не обещали и до сих пор пытаются откреститься, сказать, что никто не виноват, виноваты одни только жильцы, потому что неправильно разработали проект. Хотя мы собственными руками его не разрабатывали. Мы нанимали специальную организацию, проект прошёл «Белгосэкспертизу».

То есть, люди за всё заплатили и теперь нам отвечают, что мы должны опять же заплатить для того, чтобы привести вентиляцию в работоспособное положение. Доказывая вину застройщика, члены правления ПЖСК «Дружный 2007» дошли до Администрации Президента и добились проведения специальной строительной экспертизы. В результате исследований выяснилось, что вентиляционные каналы сделаны негерметично и подрядчику следует устранить дефекты. Однако у управляющего фирмы «МеталлСтройПрофиль» своё видение проблемы. Александр Щиров, управляющий ООО «МеталлСтройПрофиль»:

Во все инстанции, куда меня приглашали: это и УКС, и облисполком, и комитет архитектуры и строительства, мне все один вопрос задают: чем я не угодил председателю кооператива? Потому что в УКСе озвучили, что такая проблема в 90% домах, может. Цифра будет довольно большая. Нас никто сильно по вентиляции не напрягал: ни кооператив, ни УКС. Много моментов гарантийных, которые были, они есть: появилась трещинка, надо заделать, где-то окна плохо открываются, что-то поменять. Это мы устраняем. Лучше или хуже – ну как обычно бывает.



Не признающая своей вины фирма-застройщик инициировала альтернативную экспертизу дома по улице Минская, уже от кафедры отопления и вентиляции БНТУ. А пока главной причиной ветра в квартирах строители считают неправильную эксплуатацию помещения.

Александр Щиров, управляющий ООО «МеталлСтройПрофиль»: Всем нравятся пластиковые окна, но, чтобы работала система вентиляции, там должны стоять вентиляционные клапаны, либо окно должно открываться на режиме микропроветривания. Все знают, что это есть, но никто этим не пользуется. И уже система вентиляции работает некачественно. Кто-то из этого делает проблему и скандал, а кто-то поставил вентиляторчик в санузел за 5 долларов или на кухню. Это, наверное, тоже вариант решения вопроса, но не знаю, кому это удобно, а кому – нет. Однако жильцы дома себя потребительскими экстремистами не считают, и готовы в суде бороться за штиль в собственных квартирах. Мария Лемеш, председатель правления ПЖСК «Дружный 2007»: Если не решится вопрос на уровне Администрации Президента, нам ничего не останется, кроме как подавать в суд



Марина Авсянникова, адвокат: