По какому графику 5, 6 и 7 ноября будут работать поликлиники и общественный транспорт в Минске

Новости Беларуси. Впереди большие выходные. В связи с этим график работы учреждений здравоохранения и транспорта изменяется.

Медицинские центры и поликлиники 5 ноября работают по графику субботы, 6 ноября как в выходной день, 7 ноября – как по праздникам.

Что касается

городского транспорта Минска, то 5 ноября он будет работать по графику субботы, а 6 и 7 ноября – по графику воскресенья.

Работа маршрутных такси в городском и пригородном регулярном сообщении 7 ноября будет организована по графику воскресного дня.

Метрополитен 5 ноября будет работать по графику субботы, а 6 и 7 ноября –воскресенья.

Пригородные автобусные маршруты 5 и 6 ноября будут работать по графику субботы, а 7 ноября – по графику воскресных дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.