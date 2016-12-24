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По каким улицам пройдет шествие Дедов Морозов и Снегурочек 24 декабря

24 декабря 2016 12:03
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Новости Беларуси. В Минске, в связи с рядом праздничных мероприятий, в эти выходные вносятся изменения в движение транспорта.

24 декабря они затронут центральную часть города.

Вместо автомобилей по улицам пройдут Деды морозы и Снегурочки. Маршрут площадь Независимости – проспект Независимости – улицы Ленина и Интернациональная. И конечная точка – площадь Свободы.

Стартует шествие в 17.45.

Завершится оно в Верхнем городе праздником «Волшебная страна исполнения желаний». Весь новогодний парад, благодаря телеканалу СТВ, можно будет наблюдать на большом экране у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Улицы Минска

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