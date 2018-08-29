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По городам и сёлам в 25-й раз. Экспедиция «Дорога к святыням» стартует в Минске 29 августа

29 августа 2018 07:04
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Новости Беларуси. Традиционная экспедиция «Дорога к святыням» стартует 29 августа со Свято-Духова Кафедрального собора Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По городам и селам акция отправляется уже в 25-й раз.

По городам и сёлам в 25-й раз. Экспедиция «Дорога к святыням» стартует в Минске 29 августа -1

В 2018 году она проходит через Логойск, Дзержинск, Клецк, Ружаны, Телеханы и Логишин. Среди участников – священнослужители, известные литераторы, историки, деятели искусства. Во всех населенных пунктах они будут сажать деревья символического Сада общей молитвы. А также принесут Благодатный Огонь от Гроба Господня.

Общая протяженность маршрута составит 1000 километров. Конечной точкой экспедиции станет Иваново, который уже в эти выходные примет Праздник белорусской письменности.

По городам и сёлам в 25-й раз. Экспедиция «Дорога к святыням» стартует в Минске 29 августа -4

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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