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По факту заболеваний белорусских детей в Болгарии принимаются необходимые меры

21 июля 2011 10:35
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Вопросы отдыха за границей обсудили на совместном совещании представители МИДа, Минздрава, Министерства образования и Минспорта нашей страны. Также запланирована встреча дипломатов и медиков в Болгарии.

За отдыхающими в лагере установлено постоянное медицинское наблюдение, продолжаются лабораторные исследования для установления источника инфекции. Новых случаев заражения не выявлено.

Напомним, второе массовое отравление белорусских детей произошло 13 июля в лагере вблизи города Обзор. Заболели более 10 подростков. Сейчас их состояние удовлетворительное. 26 июля они возвращаются домой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Болгарии вновь отравились белорусские дети

Массовое отравление детей на болгарском курорте. Среди пострадавших – более 30 юных белорусов

# общество

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