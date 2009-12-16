По факту смерти Владимира Турчинского возбуждено уголовное дело

Следователи проверят три клиники, где шоумен наблюдался за последние три года.

По версии Следственного комитета при прокуратуре РФ, примерно три недели назад Владимир Турчинский обратился в военно-морской госпиталь с жалобами на боли в груди.

- Владимир Турчинский, проснувшись утром, почувствовал себя плохо. Он потерял сознание, упал на пол и ударился подбородком, - прокомментировали Life News в пресс-службе СКП России. - Его супруга вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть. Причиной смерти, по предварительной версии, явился инфаркт.

Как стало известно Life News, проверка проводится по трем статьям УК РФ - 105 "Убийство", 109 "Причинение смерти по неосторожности" и ч.4 ст. 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".