По факту пожара в деревне Моховое и поселке Белоомут возбуждено уголовное дело по статье «халатность»

Напомним, во время пожара в подмосковных деревне и поселке погибли 15 человек. В следственном комитете при Прокуратуре России полагают, что чиновники не приняли надлежащих мер по обеспечению противопожарной безопасности.Огонь бушевал в селах в ночь с 29 на 30 июля. Сгорело более 10 жилых домов и хозпостройки. Около 150 человек остались без жилья. Уголовные дела о халатности, повлекшей гибель людей, ранее уже были возбуждены в Нижегородской и Волгоградской областях.