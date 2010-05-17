По факту перекрытия участка железной дороги «Междуреченск-Абакан» возбуждено уголовное дело

Виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Акция прошла в ночь на 15 мая и привела к задержке поездов на несколько часов. Люди требовали улучшения условий труда горняков. 28 человек были арестованы.Напомним, 9 мая на крупнейшей в России угольной шахте «Распадская» произошли два взрыва. Погибли 66 человек, более 100 пострадали. Судьба 24 горняков неизвестна. Сколько времени потребуется на восстановление шахты, эксперты сказать не берутся. Из-за аварии отгрузка угля потребителям сократилась на 70%.