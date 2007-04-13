По делу о самой крупной в истории Беларуси взятке возобновляются судебные слушания

13 апреля в Минске возобновятся судебные слушания по делу о самой крупной в истории Беларуси взятке в полтора миллиона долларов. Перерыв в слушаниях был объявлен в связи с болезнью одного из обвиняемых. Материалы этого уголовного дела передали в суд в середине января текущего года. В начале февраля суд приступил к их рассмотрению. Напомним, в марте минувшего года сотрудниками служб по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел была получена информация о том, что должностные лица ряда крупных предприятий Минска вымогали у директора одной из строительных организаций 7 млн. долларов США. Такая сумма нужна была для взяток ряду минских чиновников за благоприятное решение вопроса о предоставлении застройщику 20 гектаров земли в Минском районе под индивидуальное жилье. При передаче первой части суммы - в размере полутора миллиона долларов - злоумышленники были задержаны.