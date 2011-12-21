По данным Минтруда и соцзащиты, в Беларуси с 1 января 2007 года трудоустроено более 31 тысячи отцов и матерей, чьи дети находятся под опекой государства

Новости Беларуси, Минск. Как повысить ответственность нерадивых родителей и защитить детей из неблагополучных семей? О выполнении декрета № 18 говорили 21 декабря специалисты в Минске.

Наниматели идут навстречу работникам, которых направляет ведомство.

Сегодня 7 тысяч предприятий республики задействованы в этой программе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Токун, консультант отдела программ содействия занятости управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В процессе работы те обязанные лица, которые стремятся вернуть детей, получают возможность пройти профессиональное обучение на рабочем месте, повысить свой профессиональный уровень, получить новую профессию или вернуть навыки старой, получают более высокую заработную плату, становятся полноценным членом нашего общества. В последствии, такие случаи довольно часты, после того, как они возвращают детей в семью, с них снимается статут обязанного лица, они продолжают работать на данном предприятии.