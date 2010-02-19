Плющенко заявил, что судьи относились к нему предвзято в Ванкувере

Российский фигурист Евгений Плющенко, ставший серебряным призером Олимпиады в Ванкувере, назвал судейство на этом турнире предвзятым.

По словам Плющенко, ему было «очевидно и понятно», что судьи будут относиться к нему предвзято, и это проявилось уже в короткой программе, которую он выполнил чисто, сообщает Lenta.ru.

Спортсмен сделал это заявление в прямом эфире канала «Россия 2» в программе «Дневник XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере». Запись выпуска можно увидеть на сайте Sportbox.ru.

Фигуристы показали произвольную программу рано утром 19 февраля. Плющенко выполнил все прыжки, в том числе каскад «четыре плюс три», однако допустил небольшую ошибку при приземлении после одного из тройных прыжков. Ставший чемпионом американец Эван Лайсачек выполнил свою программу чисто, но четверных прыжков не делал.

По окончании турнира Плющенко заявил, что победа фигуриста, который не умеет делать четверной прыжок, означает, что мужское фигурное катание «катится назад» и превращается в танцы на льду. Россиянин считает, что нынешнюю систему судейства надо менять.

После короткой программы Плющенко занимал первое место, опережая Лайсачека на 0,55 балла. За произвольную программу россиянин получил 165,51 балла, а американец – 167,37 балла. В итоге Лайсачек опередил Плющенко на 1,31 балла.

Третье место занял японец Дайсуке Такахаси.