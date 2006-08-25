Плутон стал "карликовой планетой"

На 26-й Ассамблее Международного астрономического союза принято решение впредь называть Плутон не "планетой", а "карликовой планетой", сообщают информагентства.

Собравшиеся в Праге две с половиной тысячи астрономов приняли это решение голосованием.

Согласно определению, планетами считаются только небесные тела, вращающиеся вокруг Солнца, обладающие достаточной гравитацией, чтобы иметь форму, близкую к сфере, и занимающие свою орбиту в одиночку. Таким образом, в Солнечной системе имеется восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Как подчеркивают ученые, на ассамблее МАС были приняты "революционные решения в области астрономии". В связи с новой классификацией планет, необходимо будет внести изменения в программы и учебники школ и вузов.