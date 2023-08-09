Площадь посевов – 35 тыс. гектаров. Как в Минской области готовятся к уборке сахарной свёклы?

Новости Беларуси. Слуцкий сахарорафинадный комбинат готовится к сезону-2023, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Плановые ремонтные работы в цехах и мехдворах завершены. Приступить к уборке сладкого урожая планируют в начале сентября.

За минувший сезон на предприятии переработали практически 1 миллион тонн сахарной свеклы. Общий объем произведенного сахара порядка 140 тысяч тонн. Около 30 % идет на внутренний рынок, остальное – на экспорт. Виды на урожай внушительные: в 2023 году площади посевов сладкого корнеплода увеличили. Аграриям предстоит убрать 35 тысяч гектаров, это на 4 тысячи больше по сравнению с прошлым годом.

Валерий Налетов, заместитель генерального директора по экономике Слуцкого сахарорафинадного комбината:

В этом году наше дочернее предприятие «Агросервис-ССК» возделывает сахарную свеклу на площади более 10 тысяч гектаров. Для сравнения: общая площадь в Республике Беларусь – 100 тысяч гектаров. По этой причине основные инвестиции нашего предприятия идут в развитие этого подразделения, закупается новая техника свеклоуборочная. На предприятие уже поступила новая техника: два свеклоуборочных комбайна, погрузчики, сеялки, опрыскиватели, трактора. Общие объемы инвестиций на сегодня – больше 10 миллионов рублей.