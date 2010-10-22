Площадь Объединенных наций в Минске будет официально обозначена

Памятную доску «Площадь Объединенных Наций» установят на одноименной площади.

Впрочем, это место в столице не только официально обозначат, но и слегка приукрасят, высадив деревья и кустарники.

Событие приурочено к 65-й годовщине со дня основания ООН. Эту дату мировая общественность отметит уже в ближайшие дни.

История внешнеполитической деятельности Беларуси неразрывно связана с этой организацией. БССР стояла у истоков ее создания и в 1945 году стала одним из первых государств-основателей новой международной организации. Тесное сотрудничество Беларуси и ООН продолжается и сегодня. Подтверждение тому — подписанная накануне в Минске первая в истории Беларуси рамочная программа ООН по оказанию помощи Беларуси. Почти 500 млн. долларов будут направлены в социально-экономическую сферу; здравоохранение; экологию, национальную систему управления миграцией и госуправление.

Антониус Брук, представитель ООН в Республике Беларусь:

В Беларуси это действительно дебютная рамочная программа. А это уже огромная веха в наших отношениях. И я вам признаюсь: сегодня многие коллеги из других стран заинтересованы и ждут результатов этой программы. И уже называют ее образцовой.