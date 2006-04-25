Площадь Независимости постепенно обретает ухоженный вид

Озеленители разбивают клумбы, дорожники укладывают новое асфальтобетонное покрытие. Движение транспорта на отрезке от гостиницы <Минск> до здания главного корпуса педагогического университета идет только по двум полосам.Часть магистрали оккупировали дорожники. Старый асфальт строители уже сняли и уложили один слой нового. Скоро рабочие продолжат работу на соседних полосах, а движение направят по обновленным. За несколько дней специалисты обещают полностью снять старый асфальт и положить нижний слой нового. Техники и рабочих достаточно. При необходимости - обещают организовать ночные смены. В субботу 29 апреля движение на этом участке проспекта планируется закрыть полностью (в этом случае общественный транспорт пойдет по Немиге и Городскому валу), дорожники же начнут укладку верхнего щебеночно-мастичного слоя. Латать его не придется как минимум лет десять, несмотря на интенсивную транспортную нагрузку. После укладки асфальтового покрытия на проспект выйдут работники специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия Мингорисполкома - они нанесут дорожную разметку. А все работы планируется завершить до 1 мая.