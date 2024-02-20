Плохая видимость и гололедица – в Беларуси объявили оранжевый уровень погодной опасности

Дорожная обстановка осложнена из-за непогоды в Беларуси. На большей части территории страны температура воздуха около нуля градусов, ожидается мокрый снег с дождем, плохая видимость и гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это требует от водителей повышенного внимания. ГАИ рекомендует выбирать наиболее безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, не допускать резких маневров, особенно при проезде пешеходных переходов и перекрестков, закруглений дорог. На их расчистке сейчас только в Минске задействованы сотни единиц техники. Из-за гололедицы синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности.