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Плохая видимость и гололедица – в Беларуси объявили оранжевый уровень погодной опасности

20 февраля 2024 07:51
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Дорожная обстановка осложнена из-за непогоды в Беларуси. На большей части территории страны температура воздуха около нуля градусов, ожидается мокрый снег с дождем, плохая видимость и гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плохая видимость и гололедица – в Беларуси объявили оранжевый уровень погодной опасности-1

Все это требует от водителей повышенного внимания. ГАИ рекомендует выбирать наиболее безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, не допускать резких маневров, особенно при проезде пешеходных переходов и перекрестков, закруглений дорог. На их расчистке сейчас только в Минске задействованы сотни единиц техники. Из-за гололедицы синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности.

# Погода в Беларуси # общество

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