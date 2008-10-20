Плохая погода внесла коррективы в уборочную компанию на Витебщине

По поручению главы государства завершить уборку нужно до 1 ноября. Однако проливные дожди сделали нивы непроходимыми даже для сельхозтехники.

Из-за непогоды здесь на несколько дней сдвинулись сроки полевых работ. Кормоуборочные комбайны и трактора с трудом преодолевают полуметровые лужи. В условиях, приближенных к боевым, проходит и сама уборка кукурузы. Как результат – до конца не убраны посевы льна, кукурузы, картофеля и овощей. Отставание почти в 7-10 дней аграрии связывают с низкой технической оснащенностью, нехваткой людей и плохой погодой.

Однако аграрии намерены уложиться в установленные сроки. Руководители сельхозпредприятий обещают убрать весь урожай, заготовить корма и вспахать поля до ноябрьских праздников. Хотя признаются – сделать это будет нелегко. В ближайшие дни в регионе опять пойдут дожди.