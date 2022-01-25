Плесень в квартире. Кто виноват и что делать в такой ситуации?

Новости Беларуси. Плесень на стенах. Кто виноват и что делать? На наш телеканал обратился житель Крупок Андрей Базылевич с просьбой разобраться в проблеме. В 2020 году ему была выделена однокомнатная социальная квартира. Но в осенне-зимний сезон на стенах и окнах в доме регулярно появляется плесень. Мужчина обращался в службу 115, писал письма в райисполком, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Базылевич:

Пришли к нам специалисты, начали приходить, мерить. Говорят, что неправильно эксплуатируем мы квартиру. Как приходят, у нас на батарее носки или полотенце висят. Они говорят, это делает влажность большую. Приходили с прибором, померили, у нас в квартире 70 % влажности.

Квартиру неоднократно посещала комиссия, были составлены акты осмотра. По мнению специалистов, сырость в доме может быть при нарушении правил пользования жилым помещением или в случае строительных недочетов. Даже установка стеклопакетов или сушка белья может нарушить вентиляцию. Коммунальные службы провели в квартире профилактические работы: заменили вытяжку и сделали ремонт окон.

Виктор Коноплицкий, заместитель директора КУП «Жилтеплострой»:

Эта проблема возникает у них только зимой. Эта квартира находится у нас на контроле. Там готовится, стирается, моются. Ну и помещение само очень маленькое: 18 квадратов на пять человек, тем более маленькие дети. Они постоянно находятся в этом пространстве.