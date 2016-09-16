Плесень в квартире 2 года травит жильцов: довела до астмы, коммунальщики бездействуют

Замечено, что когда рушится крыша над головой, одни хватаются за крышу, другие – за голову. Герои этого сюжета ухватились за надежду, что вмешательство программы «Добро пожаловаться» как-то повлияет на их крышу. Минск, 30 декабря 2014 года. Страна готовится к неумолимым затяжным застольям. На пульт диспетчера скорой медицинской помощи поступает вызов с улицы Осипенко. Взволнованный мужчина сообщает, что его супруга задыхается и теряет сознание. Николай Шугако:

Вроде спим, нормально всё, и тут у нее приступ за приступом, и «скорая» забирает ее во вторую больницу, и там она лечится.

После обследования врачи поставили диагноз: у Лины Александровны бронхиальная астма. И для минимизации симптомов – необходимо исключить провоцирующий фактор. Супруги недоумевали. Аллергиком Лина Александровна никогда не была. Николай Шугако: Врач сказал: «Что-то у вас дома». И я, конечно, начал искать. В доме №15 Николай и Лина проживают более 50 лет, но проблема с одной из стен возникла 5 лет назад. Усилиями ЖРЭО. Была отремонтирована кровля. Отремонтирована некачественно. Уже спустя месяц крыша дала течь и по стене распространилась плесень.

Николай Шугако:

Мы вызывали из института микробиологии, санстанцию, они проверяли, какая плесень. На протяжении года в доме провели повторный ремонт кровли, обработали потолок и стены средством от плесени, а хозяева сделали дорогостоящий ремонт в квартире. Спустя 2 года Лине Александровне ставят серьезный диагноз. Николай Шугако: Я сорвал пленку с потолка, оторвал обои и вот что увидел.

Хозяин просто пришел в ужас. Весь потолок и две стены были чёрного цвета от плесени. Так, на протяжении двух лет родной дом травил своих жильцов. Кстати, в 2009 году плесень убила молодую голливудскую актрису Бриттани Мёрфи и её мужа. Женщина скончалась от воздействия микотоксинов. Татьяна Новикова, врач-аллерголог-иммунолог:

Плесень в жилых помещениях может стать причиной различных заболеваний: как инфекционных – синусита, бронхита, пневмонии, так и аллергических – ринит, бронхиальная астма, одно из тяжелых заболеваний – альвеолит. В группе риска находятся те, кто чаще всего бывает дома. Дети, мамы в декрете с детками и пожилые люди. Микологи предупреждают. Плесневелые грибы – очень живучий организм. Там где другие погибают, они процветают. Плесень обнаружили на месте взрыва ядерного реактора в Чернобыле, её нашли во льдах Антарктиды.

В 2006 году учёные даже провели эксперимент и поместили 3 капсулы с разными видами плесени на обшивку орбитальной станции в открытом космосе. Они находились там 1,5 года. И плесень выжила. Более того она мутировала. Стала устойчивей и агрессивней. Татьяна Новикова врач-аллерголог-иммунолог:

Это очень опасно, когда большой процент заражения в жилье. Необходимо обращаться к микологам, для того, чтобы они определили вид и разработали схему элиминации, уничтожения.

После того, как Лину Александровну выписали из больницы, супруги обратились за помощью в ЖРЭО. Ответ пришел спустя три месяца, в апреле. Коммунальщики буднично сообщили: проводится закупка материалов для ремонта кровли, работы будут проведены до конца месяца. Спустя еще две недели в очередной бумаге из ЖЭС отрапортовали: крышу отремонтируют при благоприятных погодных условиях. Прошло еще три месяца. Наступил сентябрь. У директора ЖРЭО №3 появилась новая версия. Александр Мацкевич директор ЖРЭО №3 Центрального района г. Минска: Проведение тендерных торгов было и, так как мы одни были, тендер не состоялся. Вот так замысловатым чужеродным словом «тендер» можно нивелировать коммунальную бесхозяйственность. Но факт остается фактом. Трехкомнатная квартира в центре столицы превратилась в двухкомнатную. Третью оккупировала плесень. Сожительство с которой крайне опасно. Только не для коммунальщиков. В их царстве равнодушия все спокойно.

Александр Мацкевич директор ЖРЭО №3 Центрального района г. Минска:

Делали локальный ремонт кровли, но он не привел ни к чему хорошему, когда идет дождь, влага попадает в квартиру. Нужен капитальный ремонт дома. В декабре месяце, приехав на этот адрес, вы увидите отремонтированную кровлю. Подобные фразы раньше публиковали в журнале «Крокодил» – в рубрике «Нарочно не придумаешь». Надеемся, Александр Константинович не придумает в декабре иную отговорку, мол, погода плохая или звезды не сложились. В любом случае, в начале зимы мы нарочно приедем на Осипенко,15 с независимым экспертом и обследуем состояние злополучной кровли.