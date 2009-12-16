Плазмаферез, после которого умер Владимир Турчинский, в России применяется необоснованно

В западной медицинской литературе этот метод лечения обычно называют plasma exchange (замещение плазмы, плазмообмен), а термин plasmapheresis чаще используется для обозначения выделения плазмы с донорской целью или для ее дальнейшей обработки, например сорбции.

Термин plasma exchange значительно точнее отражает смысл ПЛАЗМАФЕРЕЗА, так как при его проведении предусматривается замещение не менее одного объема циркулирующей плазмы (ОЦП).

Например, в Швеции все процедуры ПЛАЗМАФЕРЕЗА выполнялись в виде плазмообмена. Естественно также, что все контролируемые исследования эффективности ПЛАЗМАФЕРЕЗА при различной патологии проводились с применением именно такой методики.



В России классификация ПЛАЗМАФЕРЕЗА включает в себя плазмообмен и просто ПЛАЗМАФЕРЕЗ. Под последним подразумевается исключительно отечественный метод - так называемый малообъемный плазмаферез. Главным удобством этой методики является то, что нижняя граница "малообъемности" строго не оговаривается, и это позволяет некоторым врачам считать полноценной процедурой удаление, например, 1/8-1/4 ОЦП.

При таких объемах замещения можно обойтись без дорогостоящих замещающих растворов, применение дискретного ПЛАЗМАФЕРЕЗА вполне реально, и поэтому естественно, что эта методическая уловка применялась в подавляющем большинстве случаев (98,8 проц.). При этом общеизвестно, что даже теоретически эта методика серьезно не обоснована - имеются лишь гипотезы. Но главное заключается в том, что контролируемые рандомизированные испытания эффективности малообъемного плазмафереза никогда не проводились. Поэтому с позиций доказательной медицины эта методика выглядит недостаточно обоснованной, а целесообразность ее применения - очень сомнительной.



Наиболее важным аспектом проблемы безопасности при применении ПЛАЗМАФЕРЕЗА является риск распространения инфекционных заболеваний.

Помимо ПЛАЗМАФЕРЕЗА, который применяется по необоснованным показаниям и непроверенной методике в 2-3 раза чаще, чем на Западе, следует упомянуть УФО аутокрови, внутривенное лазерное облучение крови и электрохимическую детоксикацию. Эффективность этих методов по современным меркам нельзя считать доказанной, и в развитых странах они применяются лишь энтузиастами-одиночками и причисляются к альтернативной медицине. В России же масштабы их использования в структурах государственного здравоохранения не достигают разве что масштабов многолетнего повального применения вакуумных банок, также нигде в мире не применявшихся, а теперь признанных вредными и у нас.



Но самое удивительное заключается в том, что на все это находятся средства, в то время как на родственный плазмаферезу гемодиализ, имеющий абсолютно четкие показания, ясные критерии эффективности, точно рассчитанную потребность и жизненную необходимость, выделяемого финансирования хватает на покрытие только 7-10 проц. потребности.



Валерий АКСЕНОВ, заведующий отделением специальных методов лечения ОКБ предприятия "Оренбурггазпром".