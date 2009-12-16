Плазмаферез, после которого умер Владимир Турчинский, в России применяется необоснованно

Термин plasma exchange значительно точнее отражает смысл ПЛАЗМАФЕРЕЗА, так как при его проведении предусматривается замещение не менее одного объема циркулирующей плазмы (ОЦП).
Например, в Швеции все процедуры ПЛАЗМАФЕРЕЗА выполнялись в виде плазмообмена. Естественно также, что все контролируемые исследования эффективности ПЛАЗМАФЕРЕЗА при различной патологии проводились с применением именно такой методики.
В России классификация ПЛАЗМАФЕРЕЗА включает в себя плазмообмен и просто ПЛАЗМАФЕРЕЗ. Под последним подразумевается исключительно отечественный метод - так называемый малообъемный плазмаферез. Главным удобством этой методики является то, что нижняя граница "малообъемности" строго не оговаривается, и это позволяет некоторым врачам считать полноценной процедурой удаление, например, 1/8-1/4 ОЦП.
При таких объемах замещения можно обойтись без дорогостоящих замещающих растворов, применение дискретного ПЛАЗМАФЕРЕЗА вполне реально, и поэтому естественно, что эта методическая уловка применялась в подавляющем большинстве случаев (98,8 проц.). При этом общеизвестно, что даже теоретически эта методика серьезно не обоснована - имеются лишь гипотезы. Но главное заключается в том, что контролируемые рандомизированные испытания эффективности малообъемного плазмафереза никогда не проводились. Поэтому с позиций доказательной медицины эта методика выглядит недостаточно обоснованной, а целесообразность ее применения - очень сомнительной.
Наиболее важным аспектом проблемы безопасности при применении ПЛАЗМАФЕРЕЗА является риск распространения инфекционных заболеваний.
Помимо ПЛАЗМАФЕРЕЗА, который применяется по необоснованным показаниям и непроверенной методике в 2-3 раза чаще, чем на Западе, следует упомянуть УФО аутокрови, внутривенное лазерное облучение крови и электрохимическую детоксикацию. Эффективность этих методов по современным меркам нельзя считать доказанной, и в развитых странах они применяются лишь энтузиастами-одиночками и причисляются к альтернативной медицине. В России же масштабы их использования в структурах государственного здравоохранения не достигают разве что масштабов многолетнего повального применения вакуумных банок, также нигде в мире не применявшихся, а теперь признанных вредными и у нас.
Но самое удивительное заключается в том, что на все это находятся средства, в то время как на родственный плазмаферезу гемодиализ, имеющий абсолютно четкие показания, ясные критерии эффективности, точно рассчитанную потребность и жизненную необходимость, выделяемого финансирования хватает на покрытие только 7-10 проц. потребности.
Валерий АКСЕНОВ, заведующий отделением специальных методов лечения ОКБ предприятия "Оренбурггазпром".