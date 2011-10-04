Платини и Румас заложили капсулу в основание центра подготовки национальных сборных Беларуси

Президента УЕФА Мишеля Платини сегодня встречали в Минске. Руководитель европейского футбола прибыл в нашу страну, чтобы поздравить любителей спорта с вековым юбилеем белорусского футбола, а также принял участие в закладке капсулы в основании центра подготовки национальных сборных.

О том, кто такой Мишель Платини, в этой семье узнают с пеленок — буквально. Пока младший — Пал Палыч — набирается сил для карьеры в большом спорте, старший ждет не дождется, чтобы увидеть легенду в полевых условиях.

Вопреки звездному статусу, он не заставил себя ждать. Правда, первым делом Мишель Платини отправился все же не на игровое, а на — в перспективе — строительное поле. Именно здесь примерно через три года появится центр подготовки национальных сборных Беларуси по футболу.

Мишель Платини, президент УЕФА:

Вы уже выиграли у французов, что же будет, когда вы откроете этот центр? Я уже сказал членам нашего оргкомитета присмотреться к Беларуси — футбол у вас растет и развивается.

Сергей Румас, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

В нашей стране есть прекрасные футбольные традиции, и эти прекрасные поля, на которых играют сотни ребят — лишнее тому подтверждение.

Для закладки капсулы в основание будущего центра Мишель платини, кажется, с особым удовольствием переодевается в именную спецовку.

А буквально через минуты уже выстраивает общение с юными футболистами. В один момент президент УЕФА, видимо, вспомнил, как и сам в 10 лет был капитаном команды. И захотел вернуться в то время хотя бы на миг.

Мишель Платини, президент УЕФА:

Когда я пять лет назад приезжал в Беларусь, то открывал здание, которое сейчас возвышается позади меня. А сейчас уже начинается строительство нового — прогресс есть, и это очень важно.

После Платини атаковали юные спортсмены. На импровизированной автограф-сессии президента УЕФА брали штурмом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

И все же Максим и Алексей уверены: пусть сегодня они и будут хвастаться перед друзьями росчерком легенды, но ведь уже завтра звездная подпись может быть сделана именно их рукой.