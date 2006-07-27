Плата за проезд в общественном транспорте Минска увеличится

С 28 июля стоимость одной поездки на автобусе, троллейбусе, трамвае и метро составит 500 рублей и 250 для льготников. У водителя талон на проезд будет стоить на 50 рублей больше.

Решение о повышении платы за проезд принято Мингорисполкомом. Документом также установлено, что в автобусах экспрессных маршрутов стоимость одной поездки остается прежней - 860 рублей, для льготников - 430. Не подорожают также и месячные проездные для поездок в экспресс-автобусах.

Имеющиеся билеты на одну поездку предыдущей номинальной стоимости будут действительны еще на протяжении десяти дней после изменения тарифов. В дальнейшем их можно обменять на билеты нового образца в киосках "Минсктранса", доплатив при этом разницу в стоимости.