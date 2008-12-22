Плата за проезд по автодороге Е-30 "Брест-Минск-граница России" теперь взимается в евро

Такая норма введена с 21 декабря. При этом, сами ставки не изменились. По-прежнему, бесплатно пользоваться дорогой могут водители легковых авто, если они граждане Беларуси. По нулевой ставке также проезжают пригородные и междугородные автобусы, а также транспорт, который везет школьников к месту учебы и инвалидов к месту лечения. Бесплатной останется трасса для грузовых и спецавтомобилей, которые перевозят молоко, хлеб и сельхозпродукцию. Отметим, что плата за проезд по автодороге М-1 Е-30 не изменялась с декабря 2004 года.