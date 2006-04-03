Планы Литвы по строительству ядерного могильника вызывает тревогу у жителей Беларуси

В Министерство природы Беларуси в связи с планами Литвы построить ядерный могильник в непосредственной близости от границы с нашей республикой поступают сотни обращений. Информация о том, что хранилище для отработанного топлива планируется создать в нескольких километрах от границы с Беларусью, вызывает у жителей республики возмущение и тревогу. Непродуманные действия по возведению радиационного могильника создадут многовековую потенциальную угрозу не только для населения Браславского района Витебской области, но и всей республики в целом, а также прилегающих территорий Литвы, Латвии и Российской Федерации.