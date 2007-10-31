Планы гражданской авиации

Один миллион пассажиров. Такие сегодня мощности у гражданской авиации Беларуси.

А еще три года назад мы сотрудничали только с тремя иностранными перевозчиками, - теперь их семнадцать, - и перевозили 500 тысяч пассажиров в год. В ближайшее время отрасль ожидают серьезные изменения.

Положительная динамика - результат обновления основных фондов. Такие же результаты ожидаются и в сфере ремонта самолетов. Через два года Минский авиаремонтный завод будет перенесен за черту города, уступив место деловому центру " Минск-Сити".

Модернизация и перенос завода даст возможность выполнять ремонт новейших самолетов в соответствии с международными стандартами. Кроме уже привычных ТУ-134 и ЯК-40 на заводе будут обслуживаться и самолеты более высокого уровня - Боинги, аэробусы и современные российские судна.

Удобное расположение, высокое качество комплексных услуг и умеренная ценовая политика позволят Беларуси войти на рынок ремонта современных самолетов западного и российского производства. В следующим году "Белавиа" пополнит свой парк сразу тремя Боингами.

Один самолет будет использоваться для чартерных рейсов в Анталию и Арабские Эмираты. А в конце 2007 года "Белавиа" купит уже третий региональный самолет канадского производства Си-Эр-Джи. Устаревшие модели Ту-134 и Ан-24 полностью выведут из эксплуатации. К этому времени завершиться и реконструкция Национального аэропОрта Минск. Но модернизация еще не закончится.

Есть планы в департаменте авиации и по развитию региональных аэропортов. Возможны варианты, при которых появятся рейсы "Брест-Симферополь" или "Витебск-Сочи". Пока же 2 ноября открывается регулярный рейс в Объединенные Арабские Эмираты. А к конце года "Белавиа" обещает внедрить система продажи билетов через Интернет.

