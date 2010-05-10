Плановое отключение горячего водоснабжения

В домах минчан с сегодняшнего дня начали отключать горячую воду. Это связано с подготовкой тепловых сетей Минска к работе в осенне-зимний период.

Первые в списке – жители улиц Мичурина, Филимонова, Макаёнка, Казинца, Кижеватова, Голубева -- всего более 30 улиц. Испытывать же бытовые неудобства минчане будут не более двух недель. Точную дату отключения горячей воды можно узнать в ЖЭСах или на сайте Мингорисполкома.

Александр Анцелиович, и.о. Главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

10-12 мая начинается компания по ремонту тепловых сетей. Заканчивается она в августе. За это время ремонтируем порядка 95 участков тепловых сетей. Задача стоит, чтобы все отключения были выполнены в срок, а на некоторых участках отключение горячей воды было более коротким.