Планируется подписать 10 документов о сотрудничестве. Что обсудят на IX Форуме регионов?

Новости Беларуси. Внедрение смарт-технологий и развитие современных научных подходов. Перспективы дальнейшего взаимодействия Беларуси и России в сфере высшего образования обсудят на IX Форуме регионов, который пройдет в Гродно уже этим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что результатом секции станут новые соглашение ведущих белорусских вузов с высшими учебными заведениями из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Тамбова, Владивостока – всего планируется подписать 10 документов о сотрудничестве. Они позволят интегрировать учебные методы, а также унифицировать подходы к обучению студентов Союзного государства.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы стараемся подойти таким образом к подготовке данной секции, чтобы то лучшее, что есть у каждой из наших стран, у каждого из наших регионов, было полезно друг другу, было востребовано друг другом. И в конечном итоге оно бы служило не только развитию системы высшего образования в Союзном государстве. Но прежде всего, чтобы оно служило воспитанию наших молодых людей и получению тех необходимых знаний, которые потом им пригодятся в жизни.