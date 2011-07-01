План застройки проспекта Победителей в Минске

Это одна из магистралей, которая во многом формирует облик Минска. Проспект Победителей в ближайшие годы зазвучит по-новому. Схема застройки столичной магистрали утверждена на заседании Мингорисполкома.

Архитектурный облик проспекта Победителей складывался с 60-х годов прошлого века. Он проектировался как вторая основная магистраль города, проходящая вдоль водно-зеленого диаметра, в связи с чем ее застройке уделялось особое внимание: здесь появлялись знаковые объекты с красивой архитектурой, формирующей стилистику проспекта. Сегодня в облике этой части города происходят разительные перемены.

Возле площади Свободы в стадии реконструкции и строительства находятся два объекта — детская филармония и здание института «Белпромпроекта». Отделку фасадов филармонии планируется завершить в текущем году к празднику города.

Далее по проспекту разместятся крупные объекты. И первый из них – Минское замчище – возродится из пепла веков. Современные минчане смогут ступить на десять столетий назад — к истокам древнего города, шаг за шагом пройти все вехи его развития и даже заглянуть в будущее. Здесь в натуральную величину вырастут въездная брама, храм, жилые дома, где будут демонстрироваться предметы быта, одежда, копии старинных документов. С Троицким предместьем комплекс соединит стилизованный мост. А на водах Свислочи оживет древняя легенда об основателях города — богатыре Менеске и его славной дружине. Архитектурный проект замчища уже подготовлен.

Напротив, на месте общежития БГУ, которое будет снесено, появится крупный торговый комплекс с большой структурой паркингов, благодаря чему будет обслужена вся центральная часть города. А на месте кафе «Реченька» возле гостиницы «Планета» уже к концу года вырастет каркас административного здания в 25 этажей.

Уже закрыта на реконструкцию гостиница «Беларусь», высота которой в будущем увеличится на 8 м и будет составлять 83 м. На последнем этаже отеля откроется ресторан со смотровыми площадками. Здание гостиницы оборудуют двумя панорамными лифтами в новой остекленной лифтовой шахте.

За стелой «Минск – город-герой» во всю идет строительство нового здания Государственного музея Великой Отечественной войны. Это самый масштабный за последние годы проект такого рода на территории стран-участниц военных действий. Открыть музей планируют в ближайшие годы.

Не успев открыться в прошлом году, Парк Победы уже полюбился многим минчанам. Сочетание природной красоты и символического содержания делает его одной из главных достопримечательностей не только проспекта Победителей, но и всего города. Завершить обустройство магистрали в зоне Комсомольского озера позволит начатое строительство второго корпуса гостиницы «Виктория».

Кардинально изменяет свой облик и территория вокруг знаменитой «ромашки» – выставочного комплекса «Белэкспо». Напротив прямо на глазах вырастает гигантский торгово-развлекательный комплекс. Кроме четырех этажей с магазинами, здесь будет ледовая площадка для массового катания на коньках, трехзальный мультиплекс, боулинг, бильярдный и ночной клубы. Возводится на проспекте Победителей еще один крупный торговый центр — «Лидо», площадью около 100 тыс. кв. м с парковкой на 2,6 тыс. машин, которая уже построена.

Крупный спортивно-гостиничный комплекс предложил построить в этом живописном уголке столицы инвестор из Катара. Кроме того, будет возведен спортивно-развлекательный и торгово-развлекательный центры. Ведется строительство высотного комплекса напротив стелы.

Треть проспекта можно смело назвать спортивной. Уже осенью этого года распахнет свои двери штаб-квартира НОКа. Рядом вырастет четырехвездочная гостиница. Это будет ближайший отель к Минск-Арене. Высота его составит 10 этажей. Третий объем строительства — 15-этажное офисное здание. Полюбоваться живописными пейзажами посетители смогут в панорамных лифтах.

И, наконец, завершать свой бег проспект Победителей будет в новом жилом районе Лебяжий и у здания аквапарка — рядом с Дроздовским водохранилищем.