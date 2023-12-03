Новости Беларуси. В Минской области объявили план «Погода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Техника ведет уборку снега на дорогах, они обрабатываются реагентами, песком и солью.

Впрочем, по всей Беларуси из-за неблагоприятных погодных условий сохраняется оранжевый уровень опасности. Через территорию страны проходит циклон. Высота сугробов местами уже достигла февральской нормы. Во второй половине дня осадки прогнозируются в основном в северо-восточных регионах, а вот по юго-востоку местами будет отмечаться слабый гололед.