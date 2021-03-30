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План – почти 150 тысяч гектаров. В Минской области приступили к севу ранних яровых

30 марта 2021 14:22
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Новости Беларуси. В Минской области приступили к севу ранних яровых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. План – почти 150 тысяч гектаров. Пока освоено около 1 000.

План – почти 150 тысяч гектаров. В Минской области приступили к севу ранних яровых-1

Работы ведут аграрии Березинского, Вилейского, Воложинского, Смолевичского, Любанского и Молодечненского районов. Клецкие труженики освоили уже 6 % площадей, а это 230 гектаров. Также в хозяйствах области ведут сев многолетних трав.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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