План – почти 150 тысяч гектаров. В Минской области приступили к севу ранних яровых

Новости Беларуси. В Минской области приступили к севу ранних яровых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. План – почти 150 тысяч гектаров. Пока освоено около 1 000.
Новости Беларуси. В Минской области приступили к севу ранних яровых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. План – почти 150 тысяч гектаров. Пока освоено около 1 000.
Работы ведут аграрии Березинского, Вилейского, Воложинского, Смолевичского, Любанского и Молодечненского районов. Клецкие труженики освоили уже 6 % площадей, а это 230 гектаров. Также в хозяйствах области ведут сев многолетних трав.