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Питьевую воду будут очищать активированным углем

05 февраля 2008 12:05
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Мингорисполком предусмотрел ряд мероприятий по улучшению качества питьевой воды. Предположительно в первом полугодии начнет работу цех углевания по обработке воды активированным углем. Такой способ будет применен в столице впервые. Таким образом, за счет свойств угля вода из поверхностных источников будет очищена от запахов и органических примесей.

В целом по Минску питьевая вода коммунального и ведомственных хозяйственно-питьевых водопроводов по микробиологическим показателям полностью соответствует санитарным нормам.
# общество

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