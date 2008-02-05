Питьевую воду будут очищать активированным углем

Мингорисполком предусмотрел ряд мероприятий по улучшению качества питьевой воды. Предположительно в первом полугодии начнет работу цех углевания по обработке воды активированным углем. Такой способ будет применен в столице впервые. Таким образом, за счет свойств угля вода из поверхностных источников будет очищена от запахов и органических примесей.



В целом по Минску питьевая вода коммунального и ведомственных хозяйственно-питьевых водопроводов по микробиологическим показателям полностью соответствует санитарным нормам.