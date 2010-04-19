Письмо пассажира «Титаника» продано за рекордную сумму

За письмо с британского парохода "Титаник", затонувшего в 1912 году, покупатель выложил 55 тыс. фунтов стерлингов (или около $84 тыс.). Это рекордная сумма, полученная от продажи экземпляра корабельной корреспонденции.

Послание занимает три страницы и адресовано жене пассажира первого класса Адольфа Саафельда. Оно было написано за пять дней до кораблекрушения. В письме рассказывается о впечатлениях от морского круиза и особенностях корабельного быта. Кроме того, мужчина отметил в послании, что «Титаник» избежал столкновения с другим пассажирским лайнером «Нью-Йорк» в порту Саутгемптона.

Приобрел лот один из британских музеев. Ценность письму придала скрупулезность, с которой автор описывал морское путешествие.

Помимо письма на аукцион было выставлено еще около 350 лотов, в частности связка ключей с затонувшего парохода и подборка фотографий, сделанных на корабле, отмечает БЕЛТА.