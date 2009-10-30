Письма Байрона проданы за полмиллиона

Аукционный дом Sotheby’s продал коллекцию писем лорда Байрона, выручив за нее почти полмиллиона долларов. Это намного выше эстимейта.

Анонимный покупатель приобрел письма Байрона за 277 тысяч фунтов, или $460 тысяч. Предварительная оценка коллекции составляла всего 150-180 тысяч фунтов ($250-300 тысяч).

В коллекцию входит 15 писем и ряд других бумаг общим объемом 71 страница, многие материалы до сих пор никогда не публиковались. В свое время письма принадлежали Арчибальду Примроузу, британскому премьеру в 1894–1895 годах.

Письма были адресованы Фрэнсису Ходжсону (Francis Hodgson), близкому другу Байрона, с которым они вместе учились в Кембридже, уточняет OpenSpace.ru со ссылкой на Associated Press. Байрон писал ему о самых разных вещах, от своей собаки до своих любовных приключений.

«Письма повествуют о любви и поэзии, о религии, путешествиях и революции, и их продажа предоставила замечательную возможность открыть аспекты характера лорда Байрона, которые оставались неизвестными или давно забытыми», — заявил представитель Sotheby’s.

В одном из писем, отосланном из Португалии, Байрон хвастается, что расширил свои познания в сфере местных ругательств. В другом описывает детали своего романа со служанкой Сьюзан Вон.