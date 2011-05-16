Пищеблоки детских лагерей в Беларуси прошли серьезную модернизацию

Загородные оздоровительные лагеря готовятся к встрече юных белорусов.

На следующей неделе специальная комиссия проверит их материально-техническое состояние. Особое внимание обратят на переоснащение и санитарное состояние пищевых блоков, а также на принятые меры по борьбе с клещами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, этим летом планируется оздоровить более 80 тысяч столичных школьников. Для этого будут работать загородные, палаточные и лагеря с дневным пребыванием.

Валерий Горюнов, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Очень серьёзную модернизацию прошли наши пищеблоки, закупили много нужного и нового оборудования. Надо соблюдать гигиену, чтобы было горячее водоснабжение, чтобы дети могли помыть руки — это в лагерях есть. Канализованные лагеря тоже есть. Обеспечение пищеблоков поварским составом и обслуживающим персоналом — вопросы решены, комбинаты школьного питания готовы эти вопросы взять на себя.