Пища, созданная самой природой! С чего начинается белорусское молоко? Смотрите «Со знаком качеСТВа»

С чего начинается белорусское молоко? Молочные метаморфозы и никакой химии! Сделано в Беларуси – как накормить весь мир?
С чего начинается белорусское молоко? Молочные метаморфозы и никакой химии! Сделано в Беларуси – как накормить весь мир?
Белорусское – значит качественное – это не теорема, это аксиома.
Секреты и особые технологии: как в Беларуси производят молоко экстра-класса. Симфонические концерты для коров! Как музыка влияет на надои? Одна из ближайших белорусских молочных премьер – уникальный продукт! Он появится уже скоро.
«Со знаком качеСТВа» – смотрите 28 марта в 19:00 на СТВ.