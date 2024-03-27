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Пища, созданная самой природой! С чего начинается белорусское молоко? Смотрите «Со знаком качеСТВа»

27 марта 2024 11:32
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С чего начинается белорусское молоко? Молочные метаморфозы и никакой химии! Сделано в Беларуси – как накормить весь мир?

Пища, созданная самой природой! С чего начинается белорусское молоко? Смотрите «Со знаком качеСТВа»-1

Белорусское – значит качественное – это не теорема, это аксиома.

Пища, созданная самой природой! С чего начинается белорусское молоко? Смотрите «Со знаком качеСТВа»-4

Секреты и особые технологии: как в Беларуси производят молоко экстра-класса. Симфонические концерты для коров! Как музыка влияет на надои? Одна из ближайших белорусских молочных премьер – уникальный продукт! Он появится уже скоро.

«Со знаком качеСТВа» – смотрите 28 марта в 19:00 на СТВ.

# Еда # общество

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