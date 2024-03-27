Пища, созданная самой природой! С чего начинается белорусское молоко? Смотрите «Со знаком качеСТВа»

С чего начинается белорусское молоко? Молочные метаморфозы и никакой химии! Сделано в Беларуси – как накормить весь мир?

Белорусское – значит качественное – это не теорема, это аксиома.